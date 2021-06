Seefeld in Tirol (SID) - Champions-League-Sieger Antonio Rüdiger (28) vom FC Chelsea ist zwei Wochen vor dem ersten deutschen EM-Spiel im Trainingsquartier der Fußball-Nationalmannschaft eingetroffen. "Willkommen, Champion!", twitterte der Mannschaftsaccount des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch vor dem Länderspiel gegen Dänemark in Innsbruck (21.00 Uhr/RTL).

Am Donnerstag werden Rüdigers Teamkollegen Timo Werner und Kai Havertz, einziger Torschütze im Champions-League-Finale von Porto gegen Manchester City am vergangenen Samstag, in Seefeld/Tirol erwartet. Auch City-Profi Ilkay Gündogan soll dann anreisen.

Die EM-Generalprobe des deutschen Teams steigt am Montag in Düsseldorf gegen Lettland. In der Gruppenphase sind anschließend Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister und Nations-League-Sieger Portugal (19. Juni) sowie Ungarn (23. Juni) die Gegner.