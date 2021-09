Köln - Österreich hat in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 die nächste Pleite kassiert. Drei Tage nach dem 2:5 in Israel verlor die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda ihr Heimspiel gegen Schottland 0:1 (0:1) und liegt in der Gruppe F schon elf Punkte hinter Spitzenreiter Dänemark zurück. Das viertplatzierte Österreich (7 Punkte) muss sogar um das Play-off-Ticket, Foda um seinen Job bangen.

Lyndon Dykes traf in der 30. Minute per Elfmeter für die Schotten (11), die auf Platz zwei kletterten. Seit 1998 waren die Österreicher nicht mehr für eine WM-Endrunde qualifiziert.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.