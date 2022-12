München - Am Freitag kündigte die FIFA ab 2025 eine Aufstockung der Teilnehmer an der Klub-WM auf 32 Teams an.

Gleichzeitig verkündete der Weltverband auch Planungen im Bereich des Frauenfußballs an.

Auch Frauen-Futsal in Planung

Demnach unterstützt die FIFA im Frauenfußball ebenfalls die Pläne zur Einführung einer Klub-WM, sowie im Futsal.

Konkrete Informationen, wann mit einer möglichen Umsetzung dieser Pläne im Frauenfußball zu rechnen sei, führte der Weltverband jedoch nicht an.

Für die FIFA ist es ein weiterer Schritt auf der selbst gesteckten Linie, den Fußball für Frauen und Mädchen attraktiver und populärer zu machen. Gianni Infantino hatte das Thema immer wieder als ein besonderes Anliegen bezeichnet.