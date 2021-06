München - Es wäre der größte Vertrag der Premier-League-Geschichte.

Manchester United will Mittelfeldspieler Paul Pogba offenbar einen neuen Kontrakt anbieten. Über die nächsten fünf Jahre soll der französische Weltmeister von 2018 umgerechnet rund 121 Millionen Euro verdienen.

Bestbezahlter Spieler der Premier League

Pogba hat bei United noch einen laufenden Vertrag bis 2022. In Manchester möchte man den 28-Jährigen aber keinesfalls ohne einen neuen Deal in die kommende Saison schicken.

Deshalb kommen die Red Devils wohl nun mit dem Rekord-Angebot um die Ecke. Rund 121 Millionen Euro möchte United in den nächsten fünf Jahren an Pogba überweisen. Das wären schlanke 467.000 Euro pro Woche - oder 66.700 Euro pro Tag.

Der neue Deal pulverisiert damit noch einmal Pogbas bisherige Einnahmen von rund 338.000 Euro in der Woche.

Pogba fühlt sich wohl in Manchester

In England versteht man dieses Mega-Angebot als weiteres Zeichen für die Ambitionen der Red Devils. Es soll endlich wieder ein Meistertitel im Old Trafford gefeiert werden.

Trainer Ole Gunnar Solskjaer will bei dieser Mission offenbar unbedingt seinen Mittelfeld-Star an Bord wissen. Dieser hatte unlängst auch verlauten lassen, dass er glücklich in Manchester sei und sich wieder wohl fühle.

Als weitere Addition zum United-Kader steht Jadon Sancho von Borussia Dortmund ganz oben auf der Liste. Die Red Devils arbeiten schon längere Zeit an einer Verpflichtung des Stürmer-Juwels vom BVB. Dortmund verlangt für Sancho rund 90 Millionen Euro Ablöse.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.