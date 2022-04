Köln (SID) - Mit dem 60. Dreierpack seiner Karriere hat Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo Manchester United und Teammanager Ralf Rangnick einen dringend benötigten Sieg beschert. Der fünfmalige Weltfußballer erzielte alle Tore des englischen Fußball-Rekordmeisters beim 3:2 (2:1) gegen den Tabellenletzten Norwich City. Das Team des deutschen Interimstrainers kletterte auf den fünften Rang und darf nach Patzern der Konkurrenz wieder auf die Champions League hoffen.

Denn der Tabellenvierte Tottenham Hotspur unterlag zu Hause 0:1 (0:0) gegen Brighton & Hove Albion und liegt nur noch drei Zähler vor ManUnited. Der FC Arsenal verlor 0:1 (0:1) beim FC Southampton und musste Ronaldo und Co. vorbeiziehen lassen. Der portugiesische Superstar traf in der 7., 32. und 76. Minute. Vor dem Spiel hatten United-Fans mit einem Marsch zum Old Trafford gegen Manchesters Besitzerfamilie Glazer protestiert.