Kairo (SID) - Ägyptens Fußball-Nationaltrainer Hossam al-Badri ist nach den ersten Punktverlusten der Pharaonen in der WM-Qualifikation entlassen worden. Die Trennung von dem Coach nach rund zwei Jahren gab der ägyptische Verband einen Tag nach dem 1:1 der Nordafrikaner im zweiten Spiel der Gruppe F in Gabun im Anschluss an eine "Dringlichkeitssitzung" bekannt. Al-Badris Nachfolger soll demnach schon bis Mittwoch feststehen.