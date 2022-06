München - Der SCR Altach steht wohl davor, eine namhafte Verstärkung an Land zu ziehen. Der österreichische Bundesligist bestätigte die Teilnahme von Änis Ben-Hatira am Trainingsbetrieb. Zuvor hatte "Sport1" vom Interesse des Klubs am 33-Jährigen berichtet.

"Änis Ben-Hatira ist seit heute als Testspieler bei unserem Team dabei und erhält in den kommenden Tagen die Möglichkeit, sich unter Beweis zu stellen", verkündete der Klub bei Twitter.

Gleichzeitig dementierten die Vorarlberger Meldungen, dass bereits Verträge unterschrieben worden seien.





✅ Richtig: Änis Ben-Hatira ist seit heute als Testspieler bei unserem Team dabei und erhält in den kommenden Tagen die Möglichkeit, sich unter Beweis zu stellen.

❌ Falsch: Es wurden schon Verträge unterschrieben.



Gern geschehen... 😀 — SCR Altach (@SCRAltach) June 29, 2022

Ben-Hatira zuletzt in Regionalliga aktiv

Seit dieser Saison wird der österreichische Bundesligist von Miroslav Klose trainiert. Altach ist die erste Station des DFB-Rekordtorschützen als Cheftrainer.

Ben-Hatira, U21-Europameister von 2009, könnte dem Klose-Team mit der Erfahrung von 101 Einsätzen in der deutschen Bundesliga weiterhelfen. Zuletzt war der offensive Mittelfeldspieler beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost aktiv, wo sein Vertrag zum 30. Juni ausläuft.

