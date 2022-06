Köln (SID) - Ziel Bundesliga: Die Fusion mit der größten österreichischen Fußball-Beratungsagentur "Grass is Green" soll der größten spanischen Spieleragentur "You First" (YF) auch zu mehr Marktmacht in Deutschland verhelfen.

"Unser Ziel ist es, in den Top-Ligen präsent zu sein", sagte YF-Geschäftsführer Juan Aisa über den Zusammenschluss: "Damit stärken wir unsere Position als eine der größten Sport-Agenturen weltweit."

"Grass is Green" betreut unter anderem den österreichischen Nationalspieler Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), zu den über 1000 Klienten von "You First" zählt Fabian Ruiz vom SSC Neapel. Die neue Agentur ist gemessen am Marktwert der Fußballer die siebtgrößte weltweit.