Amsterdam - Trauer um Talent Noah Gesser von Ajax Amsterdam.

Der 16-Jährige und sein älterer Bruder kamen bei einem Autounfall in Ijsselstein ums Leben. Beide erlagen ihren dabei erlittenen Verletzungen. Das gab der Klub am Samstag bekannt.

Ajax ordnet Schweigeminute an

Gesser spielte seit 2018 in der Jugend des Hauptstadtklubs, nachdem er zuvor für Almere City und die Alphense Boys aktiv war. Vor dieser Saison war er in die U17 von Ajax aufgerückt. "Ajax ist von diesem tragischen Ereignis tief bewegt", erklärte der Klub in einer Stellungnahme: "Der Verein wünscht der Familie und den Freunden von Noah Gesser viel Kraft bei der Bewältigung dieses immensen Verlustes."

Ajax teilte mit, dass bei den Trainingseinheiten der verschiedenen Mannschaften des Vereins über den tragischen Vorfall gesprochen werde. Vor Beginn der Spiele werde es eine Schweigeminute im Gedenken an Gesser geben, außerdem werden die Flaggen am Trainingsgelände auf Halbmast gesetzt.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Der ran Bundesliga Manager ist da! Stelle dir an jedem Spieltag die Mannschaft deiner Träume zusammen und zeige der Konkurrenz mit cleveren Transfers, dass du der Beste bist. Es warten attraktive Haupt- und Spieltagspreise. Starte jetzt auf bundesligamanager.ran.de!