Das Derby zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam wird von einer hässlichen Szene und einer halbstündigen Unterbrechung überschattet. Im Zentrum des Geschehens: Ex-Bundesligaprofi Davy Klaassen.

Der Mittelfeldspieler, der von 2018 bis 2020 bei Werder Bremen spielte, erzielte im "Klassieker" in Rotterdam kurz nach der Pause das 2:1 für Ajax. Wenige Minuten später kam es zu einer Rudelbildung, in deren Folge Klaassen von einem Feuerzeug-ähnlichen Gegenstand am Kopf getroffen wurde.

Klaassen zog sich dabei eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf zu und ging zu Boden. Schiedsrichter Allard Lindhout schickte beide Teams in die Kabine, nach einer halben Stunde konnte das Derby fortgesetzt werden. Allerdings dürfte es für die Feyenoord-Fans noch ein böses Nachspiel geben.