München - Obwohl Robert Lewandowski gegen Real Sociedad seine ersten beiden Treffer im Trikot des FC Barcelona erzielte, war er nicht der Star des Abends. Die wohl beste Performance lieferte Ansu Fati ab. Der Youngstar der Katalanen war nach seiner Einwechslung nicht zu stoppen, erzielte in 27 Minuten ein Tor selbst und bereitete zwei weitere vor.

Über diesen Aufgtritt dürfte sich der 19-Jährige selbst am meisten gefreut haben. Die vergangenen Monate waren hart für das Supertalent. In der vergangenen Spielzeit stand Fati verletzungsbedingt nur in zehn Partien auf dem Feld, durchspielen konnte er nicht ein einziges Mal. Auch die Saison 2020/21 verpasste er fast komplett. Aufgrund eines Meniskusrisses absolvierte er nur sieben Spiele.

Der Spanier, der in Guinea-Bissau geboren wurde, stand seit seinem Aufstieg zu den Profis 2019 nur 58-mal auf dem Feld und konnte trotzdem insgesamt 25 Scorerpunkte verbuchen. Eine Statistik, die zeigt wie talentiert der 19-Jährige ist.

Ansu Fati: Der Nachfolger von Lionel Messi?

Apropos talentiert: Der Teenager ist der jüngste Torschütze des FC Barcelona (16 Jahre und zehn Monate), sowie der jüngste Torschütze in der Champions League (17 Jahre, einen Monat und neun Tage). Zudem gab es nie einen jüngeren Spieler, der für die spanische Nationalmannschaft traf (17 Jahre und 311 Tage).

Der Flügelstürmer hat alle Anlangen, um einer der besten Spieler zu werden. Fati ist schnell, trickreich, kann selber treffen und für seine Mannschaftskollegen und Mitspieler auflegen. Sein größtes Manko sind allerdings die vielen Verletzungen, die ihn in den vergangenen Jahren immer wieder zurückwarfen. Das Spiel und der Auftritt gegen Real Sociedad war aber ein guter Schritt in die richtige Richtung.

Einen fitten Ansu Fati wünschen sich natürlich auch seine Teamkollegen. Ousmane Dembele lobte den Youngster nach dem 4:1-Sieg und hatte zudem auch noch warme Worte für Robert Lewandowski übrig: "Das ist ein schöner Sieg und wir sind zufrieden. Robert Lewandowski und Ansu Fati helfen uns sehr und das Team arbeitet gut."

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Fati die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen kann. In Barcelona gilt er, spätestens seitdem er die prestigeträchtige Rückennummer 10 von Lionel Messi übernahm, als legitimer Nachfolger des wohl besten Fußballers aller Zeiten.

