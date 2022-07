München - Ein paar Monate ist es her, da schien die Zukunft von Kylian Mbappe festzustehen. Alles sah danach aus, als würde der französische Superstar zu Real Madrid wechseln. Ein Jahr lang wurde der Offensivkünstler von den Königlichen umworben, ein ablösefreier Wechsel in die spanische Hauptstadt schien fix. Dann aber kam alles anders.

Der Transfer platzte, Mbappe unterschrieb bei Paris Saint-Germain ein hochdotiertes Arbeitspapier. Für die spanische Fußball-Liga Grund genug, gegen PSG vorzugehen.

Im Juni hatte sich La Liga bereits offiziell bei der UEFA über die Pariser beschwert, nun folgt die nächste Stufe.

La Liga verklagt PSG

So fordert die spanische Liga mit einem Antrag beim Verwaltungsgericht in Paris die Auflösung des neuen Vertrages von Mbappe ein. Der Kontrakt war zuvor auch bereits der Grund für die UEFA-Beschwerde gewesen.

La Liga sieht durch den millionenschweren Vertrag des 23-Jährigen die nationalen und internationalen Regeln des Financial Fairplay verletzt. So sollen "Kriterien und Indikatoren" der Professional Football League (LFP) und der DNCG (Vereinigung, die die Finanzen im französischen Fußball überwacht, Anm.d.Red.) verletzt worden sein. Zudem soll PSG "verzerrte Bilanzen" vorgelegt und mehr Geld von Sponsoren kassiert haben, als in der Branche üblich ist. Die spanische Liga sieht darin einen direkten Nachteil für sich selbst.

Bestätigt wurde der eingereichte Antrag indes von Juan Branco. Der französische Anwalt vertritt La Liga in der Angelegenheit juristisch.

Antrag zunächst abgelehnt

Branco bestätigte auch, dass das Gericht den Antrag direkt abgelehnt hat. So erklärte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "AFP", dass es sich dabei um einen zu erwartenden Schritt gehandelt habe.

So wurde das Ersuchen aus mangelnder Dringlichkeit abgewiesen. Im nächsten Schritt muss nun festgestellt werden, ob ein so genannter entscheidungserheblicher Sachverhalt vorliegt. Eine Entscheidung wiederum, die sich zeitlich hinauszögern dürfte.

"Unsere Schritte in Frankreich stoßen auf heftigen Wiederstand", führte der Anwalt weiter aus. Es handele sich dabei aber nur um "erste Schritte, bevor wir an die europäischen Gerichte herantreten."

