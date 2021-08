München - Das hatte sich Alexander Nübel mit Sicherheit deutlich anders vorgestellt.

Der Torhüter wurde von der Öffentlichkeit als einer der Hauptschuldigen ausgemacht bei der 0:2-Pleite der AS Monaco gegen den RC Lens. Vor der Saison war Nübel vom FC Bayern ins Fürstentum verliehen worden, um dort die dringend benötigte Spielpraxis sammeln zu können. Bislang mit überschaubarem Erfolg. Drei Spiele, kein Sieg und vier Gegentore bei fünf Schüssen auf sein Tor lautet die niederschmetternde Bilanz aus Sicht des ehemaligen Schalkers.

Gegen Lens unterliefen ihm gleich mehre Fehler. Besonders folgenschwer: Beim 0:1 (51.) ließ er einen Schuss aus spitzem Winkel durch die Beine passieren. Monacos Saisonstart in der Ligue 1 ist damit völlig verpatzt. Nach drei Partien liegt das Team von Trainer Niko Kovac mit einem Punkt auf Rang 18.

Presse vernichtet Nübel nach Patzer

Das Echo in den Medien fiel für den 24-Jährigen verheerend aus. "Nübel ist weit davon entfernt, das Bollwerk zu sein, das man sich erwartet hatte", schrieb "Le Figaro" und kürte den jungen Deutschen zum "Flop des Spiels". Zudem sei Nübel am Ball oder in Eins-gegen-eins-Situationen "weit davon entfernt, fehlerfrei zu sein". In der "L'Equipe" bekam er nur zwei von zehn möglichen Punkten in der Bewertung seines Auftritts gegen Lens.

Immerhin muss der ehemalige U21-Keeper nicht um seinen Stammplatz fürchten, denn sein Konkurrent Benjamin Lecomte wurde kürzlich an Atletico Madrid verliehen. Radoslaw Majecki und Vito Mannone heißen die verbliebenen Torhüter der Monegassen. Beide verfügen natürlich nicht über Nübels Potenzial, doch erlaubt sich der Deutsche weitere Patzer, könnte er sich schneller, als ihm lieb ist, auf der Bank wiederfinden.

Sollte dies passieren, stünde wohl seine gesamte Karriere plötzlich auf der Kippe. Denn es ist kaum vorstellbar, dass sich Nübel dann noch beim FC Bayern beweisen darf. Aber noch hält Monaco-Coach Kovac zu seinem Torhüter. In den kommenden Wochen steht für Nübel also einiges auf dem Spiel.

