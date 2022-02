München/Köln - Startrainer Jose Mourinho kann in der italienischen Fußball-Meisterschaft die nächsten beiden Punktspiele seines Teams AS Rom nur auf der Tribüne verfolgen. Wegen Schiedsrichterbeleidigung beim jüngsten 2:2 der Römer gegen Hellas Verona erhielt der Portugiese eine Sperre von zwei Spielen. Als Wiederholungstäter muss Mourinho außerdem eine Geldstrafe von 20.000 Euro zahlen.

Kurz vor Ende des Spiels am vergangenen Samstag habe der Portugiese "schwerwiegende Anspielungen" in Richtung des Referees geäußert. Mourinho habe außerdem drohend das Spielfeld betreten. In der Folge zeigte ihm Schiedsrichter Luca Pairetto die Rote Karte.

Der Ärger war jedoch auch nach dem Spiel noch nicht verraucht, denn angeblich soll sich Mourinho den Unparteiischen nach dem Schlusspfiff auch noch im Kabinengang zur Brust genommen haben.

Nicht die einzige Sperre

Doch nicht nur Mourinho wurde bestraft. Auch Torwart-Trainer Nuno Santos wurde vom Sportgericht ebenfalls für zwei Spiele gesperrt, weil er gegen Ende der Partie den Schiedsrichter beleidigt haben soll. Fitness-Trainer Stefano Rapetti kam mit einem Spiel Sperre und 5000 Euro Strafe davon, nachdem er die Bank von Hellas "blasphemisch" beschimpft hatte. Klub-Manager Tiago Pinto wurde bis zum 8. März gesperrt, da er nach Abpfiff im Spielertunnel den Unparteiischen angegangen haben soll. Er hatte sich später für die Aktion entschuldigt.

