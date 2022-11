Fußball-WM

Cards of Qatar: Todesopfern durch Stadienbau wird gedacht

Tausende Arbeitsmigranten sind beim Stadionbau für die WM 2022 in Katar gestorben. Eine schwedische Journalistenplattform versucht in Kooperation mit dem Fußballmagazin "11Freunde" den unzähligen Toten in Form einer an Sammelkarten angelegten Gedenkaktion ein Gesicht zu geben.