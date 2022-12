Madrid (SID) - Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hält sich nach dem WM-Aus auf dem Trainingsgelände von Real Madrid für einen neuen Verein fit. Einem Bericht der spanischen Sporttageszeitung AS zufolge hat der 37-Jährige sich von Real-Präsident Florentino Perez die Erlaubnis geholt, in Valdebebas zu trainieren.

Ronaldo sei in Begleitung eines seiner Söhne, wohne für einige Tage in seinem Haus, trainiere aber nicht gemeinsam mit seiner früheren Mannschaft. Nach der Trennung von Manchester United ist der fünfmalige Weltfußballer vereinslos, es gab zuletzt Berichte über ein mögliches Engagement in Saudi-Arabien.

Mit der portugiesischen Nationalmannschaft war Ronaldo im WM-Viertelfinale am Sensationsteam Marokko (0:1) gescheitert. Über seine Zukunft als Nationalspieler hat er sich noch nicht konkret geäußert. Angeblich tendiert er dazu, weiterzumachen.