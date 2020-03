Lissabon - Auch in Portugal werden Spiele der ersten beiden Fußball-Ligen wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis auf Weiteres ohne Zuschauer ausgetragen.

Diese Entscheidung gab der portugiesische Verband FPF am Dienstag bekannt. Zuvor hatte eine extra gegründete Taskforce mit "führenden Personen" des portugiesischen Fußballs über notwendige Schritte diskutiert.

Bis wann die Sonderregelung gelten wird, blieb zunächst unklar. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP teilte ein Verbandssprecher nur mit, dass dies "bis zu einer anderslautenden Mitteilung" der Fall sein werde.

Am Montagabend hatte die portugiesische Regierung zu solch einem Schritt geraten. Demnach sollen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1000 Personen sowie Veranstaltungen unter freiem Himmel mit mehr als 5000 Personen verschoben oder abgesagt werden. Unter anderem war deshalb bereits der für 22. März terminierte Marathon in Lissabon auf September verschoben worden.

