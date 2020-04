Duschanbe - Drei Wochen nach dem aufsehenerregenden Saisonstart ist auch der Fußball in Tadschikistan in der Corona-Realität angekommen. Die Spielzeit in einem der repressivsten Staaten der Welt wird nach den letzten Partien des 4. Spieltags am Sonntag bis mindestens 10. Mai unterbrochen. Das teilte der nationale Verband mit.

Die Liga reagiert mit der Aussetzung des Spielbetriebs auf eine Anweisung der Regierung, die Sportveranstaltungen bis auf Weiteres untersagt hatte. Im autoritär geführten Tadschikistan gibt es allerdings offiziell weiterhin keinen einzigen Coronafall.

Fußball gespielt wird aktuell weltweit nur noch in sehr wenigen Ländern. Der Ball rollt etwa in Weißrussland, Turkmenistan, Nicaragua und Taiwan.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.