London - Die beiden Teammanager Thomas Tuchel und Antonio Conte haben nach ihren Auseinandersetzungen beim Derby zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur (2:2) Strafen erhalten. Tuchel wurde für ein Spiel gesperrt und darf somit am Sonntag im Auswärtsspiel bei Leeds United nicht and der Seitenlinie stehen. Dazu erhielt er eine Geldstrafe von 35.000 Pfund (41.300 Euro).

Sein Gegenüber Conte muss 15.000 Pfund (17.700 Euro) zahlen, erhält allerdings keine Spielsperre. Dies gab der englische Fußball-Verband FA am Freitag bekannt.

Die Teammanager können gegen die Strafe in Berufung gehen. Bis dahin ist Tuchels Sperre ausgesetzt. Laut FA hätten beide "zugegeben, dass ihr Verhalten nach dem Schlusspfiff unangemessen war".

Tuchel und der Italiener Conte hatten sich am Rande des Ligaspiels am Sonntagabend zwei hitzige Wortgefechte geliefert und waren nach Abpfiff mit Roten Karten des Feldes verwiesen worden. Am Montag klagte die FA beide an.

