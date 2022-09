München - Vor dem UEFA-Conference-League zwischen OGC Nizza und dem 1. FC Köln gab es heftige Ausschreitungen zwischen den Lagern beider Klubs. Der Anpfiff der Partie wurde auf 19:40 Uhr verschoben. Per Durchsage wurden die Anhänger im Stadion gewarnt: Beim ersten Zwischenfall werde die Partie sofort abgebrochen.

Wie Bilder und Videos aus dem Stadion zeigen, kam es zu brutalen Prügeleien und Attacken von beiden Seiten auf Anhänger des jeweils gegnerischen Vereins. Dabei wurden auch Feuerwerks-Raketen und Pyrotechnik auf gegnerische Fans geworfen.

🚨 Alors que le préfet des Alpes-Maritimes et le président de l'OGC Nice ne veulent pas que Nice-Cologne se joue, l'UEFA pousse pour que le match ait lieu. https://t.co/2tX36c913g — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022

Schwerverletzte im Stadion

Laut Berichten von unter anderem "RMC Sport" gibt es im Stadion Schwerverletzte. Die Agentur AFP berichtet, ein Kölner Fan habe sich bei einem Sturz vom Oberrang lebensbedrohlich verletzt.

💥 C'est le chaos total à l'Allianz Riviera. https://t.co/Bq3p1cw4wY — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022

Zuvor waren tausende Kölner gemeinsam in Rot durch die Straßen Nizzas gewandert und hatten sich auf das Spiel gegen den französischen Erstligisten vorbereitet.

Kapitän Hector wendet sich an Fans

Zu den Ausschreitungen kam es laut der Nachrichtenagentur AFP, weil einige Hunderte Köln-Fans auf eine Tribüne der Heim-Fans vorgedrungen waren. Nach den Ausschreitungen wendete sich FC-Kapitän Jonas Hector im Stadion an die mitgereisten Fans.

"Wir haben richtig Bock, das Spiel mit euch zu bestreiten. Wir wollen auch, dass das Spiel stattfindet. Aber wir müssen sagen, dass wir sowas nicht gutheißen – wir sehen das gar nicht gern. Wir haben uns dafür letztes Jahr und in den Play-off-Spielen den Arsch aufgerissen. Und wir würden das sehr gerne mit euch machen, und deswegen bitte ich euch: behaltet die Nerven, bleibt ruhig, unterstützt uns so gut es geht. Das ist das, was der Verein auch will. Dass wir zusammenstehen und in Frieden einfach den Fußball feiern und nicht die Gewalt. Danke euch."

Köln äußert sich auf Twitter

Auch der Klub hat in den sozialen Medien jegliche Form der Gewalt verurteilt und zu fairem und respektvollen Umgang aufgerufen. Mittlerweile hat der "Effzeh" durch ein Video auch nochmals bestätigt, dass die Spieler wieder auf dem Platz sind und sich aufwärmen. Die Partie soll tatsächlich um 19:45 angepfiffen werden.

2/2 Der #effzeh verurteilt jede Form der Gewalt. Wir stehen für sportlich fairen Umgang und respektvolles Verhalten. Es tut uns sehr leid für alle friedlichen Fans, die den heutigen Tag bis hierhin zu einem kölschen Fußballfest gemacht haben. — 1. FC Köln (@fckoeln) September 8, 2022

PSG-Fans involviert?

Mittlerweile hat sich auch Kölns Geschäftsführer Christian Keller zu den Vorkommnissen geäußert und bei "RTL" gesagt, dass die Provokationen wohl zuerst vonseiten der Nizza-Anhänger ausgegangen sein sollen. Derweil berichtet die "Bild", dass die Kölner Ultras die blutige Stadion-Prügelei angezettelt haben sollen.

Zudem wird darüber spekuliert, dass als Köln-Fans verkleidete Anhänger Paris Saint-Germains mitinvolviert waren. Es gibt eine Fan-Freundschaft zwischen dem 1. FC Köln und PSG. Genaue Details über diese Annahmen sind jedoch noch nicht bekannt.

"Wir sind Kölner - und ihr nicht!"

Nun tauchen auch Videos aus dem Köln-Block auf, in dem die Fans vermummte FC-Anhänger verbal angehen und aufgrund der Vorkommnisse kritisieren. "Wir sind Kölner - und ihr nicht!", wird gesungen, während vermummte, mutmaßliche Ultras durch den Auswärtsblock laufen.

