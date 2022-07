International

München - Erst kürzlich hat Ousmane Dembele nach langen Verhandlungen seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängert. Seit seinem Wechsel 2017 absolvierte der verletzungsanfällige Franzose jedoch nur 150 Spiele für die Katalanen. Grund genug für Barca-Legende Hristo Stoichkov sich gehörig über Dembele aufzuregen.

In einem Interview mit der "Mundo Deportivo" machte der Bulgare seinem Ärger über den Ex-Dortmunder nun Luft: "Wenn er 150 Millionen kostet und so viele Tage verletzt ist, was soll ich sagen, wenn er in vier Jahren nichts gelernt hat. Wenn er sich ein paar Videos anschauen muss, dann soll er sie sich ansehen. Es gibt Spieler, die auf dieser Position einen Unterschied gemacht haben." So könne der Franzose lernen, wie man in Barcelona spielen muss, sagte Stoichkov

Für die kommende Saison und den Kader der "Blaugrana" hatte der Bulgare indes nur Gutes zu sagen: "Barça hat die Pflicht, gut zu spielen und zu gewinnen. Alle, die bisher unterschrieben haben, sind sehr gute Spieler, die einen Unterschied machen werden. Mit diesem Kader wird Barça die Liga gewinnen."

Stoichkov begeistert von Lewy-Verpflichtung

Auch die Verpflichtung von Robert Lewandowski sieht der mittlerweile 56-Jährige positiv: "Er ist ein großartiger Stürmer, der viele verschiedene Eigenschaften mitbringt, nicht nur im Strafraum. Er bewegt sich und arbeitet viel."

Stoichkov absolvierte in seiner Karriere 255 Spiele für den FC Barcelona und sammelte dabei 142 Scorerpunkte (117 Tore und 25 Vorlagen).

