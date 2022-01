München - Manchmal müssen junge Spieler einen Umweg gehen, um so richtig durchzustarten. Auf Joshua Zirkzee scheint dies zuzutreffen. Aufgrund mangelnder Perspektive wurde der Stürmer vom FC Bayern München nach Belgien zum RSC Anderlecht verliehen.

"Für Joshua ist es sehr wichtig, dass er möglichst viel Spielzeit erhält", hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im vergangenen Sommer gesagt. "Joshua kann jetzt in einer interessanten Liga den wichtigen nächsten Schritt in seiner Profikarriere setzen."

Der Plan ging auf. Wenn der 20-Jährige im Sommer 2022 zum Rekordmeister zurückkehren wird, bei dem er noch ein Jahr unter Vertrag steht, wird er ein komplett anderer Spieler sein als damals. Zirkzee hat sich in der Jupiler Pro League zu einem Top-Stürmer entwickelt.

Seine Zwischenbilanz: 26 Pflichtspiele, elf Treffer, acht Vorlagen.

Joshua Zirkzee "zu gut für die belgische Liga"

Trainer Vincent Kompany, der früher unter anderem bei Manchester City und dem Hamburger SV gespielt hat, lobt seinen Torjäger: "Er ist zu gut für die belgische Liga." Zirkzee freut sich über das Kompliment, gab sich im Interview mit dem niederländischen Portal "Voetbal International" aber bescheiden: "Wenn das aus seinem Mund kommt, ist das natürlich ein großes Kompliment." Aber: "Ich stimme ihm nicht zu, dass ich zu gut für den belgischen Fußball bin."

Sicher scheint aber zu sein, dass die 1. Liga von Belgien für Zirkzee lediglich eine Durchgangsstation ist. Nicht nur in Anderlecht, sondern auch bei der niederländischen U21-Nationalmannschaft dreht er so richtig auf.

Alleine in den letzten fünf Spielen gelangen ihm sieben Tore und zwei Vorlagen. Bei den jüngsten Partien gegen Bulgarien und Gibraltar führte er die junge "Oranje-Auswahl" sogar als Kapitän auf das Spielfeld.

Zirkzee gefördert und gefordert von Hansi Flick

Zirkzee entsprang der Nachwuchsabteilung des niederländischen Top-Vereins Feyenoord Rotterdam, wechselte aber im Jahre 2017 im Alter von 16 Jahren zum deutschen Rekordmeister. Zweieinhalb Jahre später debütierte er unter Hansi Flick bereits in der Bundesliga.

In der Spielzeit 2019/2020 gelangen ihm in neun Bundesligaspielen eine beachtliche Ausbeute von vier Toren und einer Vorlage. In der Saison darauf konnte er daran allerdings nicht anknüpfen. Probleme mit dem Sprunggelenk sorgten in der Sommerpause für einen Trainingsrückstand, den er nicht aufgeholt bekam.

Flick forderte mehr Engagement von dem jungen Stürmer: "Er hat die Qualität, um Bundesliga zu spielen, davon sind wir alle überzeugt. Aber es geht auch ein bisschen um die Mentalität, die Einstellung, den unbedingten Willen, auch zu zeigen, was man kann."

Unglückliches Intermezzo in Italien

Nach lediglich drei Einsätzen in der Hinrunde erfolgte im Winter die Ausleihe in die italienische Serie A zu Parma Calcio. Aufgrund von wiederkehrendem Verletzungspech kam er dort lediglich zu vier Kurzeinsätzen.

Wieder zurück in München, konnte er unter Julian Nagelsmann ebenfalls nicht überzeugen. In einem Testspiel gegen Ajax Amsterdam ließ er eine 100-prozentige Chance liegen – und das ist fast noch untertrieben.

Nagelsmann äußerte entsprechend Kritik: "Ich hoffe, dass er in einem Pflichtspiel eine andere Seriosität in so einer Situation an den Tag legt." Es war abzusehen, dass der junge Stürmer zumindest in dieser Saison beim FC Bayern keine Zukunft haben würde.

Der Wechsel nach Belgien erwies sich als folgerichtig. Bereits in seinem zweiten Saisonspiel gegen Cercle Brügge sorgte er für Furore, als er nach einem frühen Rückstand die Partie mit einem Doppelpack drehte.

Zwischenzeitliche Kritik seitens der Medien, weil Zirkzee zum Beispiel in den Spielen gegen Vitesse Arnheim in der Conference-League-Qualifikation torlos blieb und Anderlecht ausschied, bügelt Trainer Kompany weg: "Joshua hat in dieser Saison für uns und für die niederländische Junioren-Nationalmannschaft schon viele Tore gemacht. Das ist doch nicht schlecht, oder? Sein Alter von erst zwanzig Jahren wird manchmal vergessen."

Zirkzee: "Kapitel Bayern München ist nicht abgeschlossen"

Ob er mit all dieser Erfahrung und dem Selbstvertrauen sich kommende Saison beim FC Bayern durchsetzen kann?

"Das wäre das Beste", antwortet er. "Das Kapitel Bayern München ist noch nicht geschlossen. Aber im Moment arbeite ich nicht daran. Der Fokus liegt nun auf der niederländischen Nationalmannschaft und Anderlecht. Es gibt noch viel zu gewinnen." Zuletzt kamen sogar Abwanderungsgerüchte um Weltfußballer Robert Lewandowski auf. Der Vertrag des Polen läuft noch bis Sommer 2023.

Der "Sport Bild" zufolge ist eine Verlängerung, im Moment, die wahrscheinlichere Variante. Kommt jedoch kein Deal zustande, soll Lewandowski die Münchner bereits im kommenden Sommer verlassen. Denn nur dann hätte der deutsche Rekordmeister noch die Möglichkeit eine adäquate Ablösesumme für den 33-Jährigen erzielen.

Bei einem Abgang könnte wohl kein Spieler der Welt den Polen gleichwertig ersetzen. Doch wenn dem so ist, warum nicht dem Talent aus den eigenen Reihen eine Chance geben? Für Zirkzee könnte es mindestens die Chance sein, sich für höhere Aufgaben in München zu empfehlen. Die in Anderlecht hat er schon mal genutzt.

Oliver Jensen

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.