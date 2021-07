München - Dass sich Prominente und Superstars gerne bei Fußballspielen in Szene setzen, kommt häufiger vor. Selten jedoch wirkte der Auftritt so bizarr wie der von US-Rapper Kanye West bei einem Spiel in der Major League Soccer.

Kanye präsentiert wirren Look

Dass Atlanta United gerade ein Heimspiel gegen Columbus Crew spielt, geriet in den sozialen Medien schnell zur Nebensache. Viel mehr wurde über das Outfit von Tribünengast Kanye West spekuliert.

Kanye pulled up to the Atlanta United match 👀



(via @venus_fry_cook) pic.twitter.com/84Tfsacvzn — Bleacher Report (@BleacherReport) July 24, 2021

In einem komplett roten Lederoutfit ohne T-Shirt und mit schwarzen Handschuhen ausgestattet verließ er auf einem Video den Fan-Block von Atlanta. Über dem Kopf trägt er eine beigefarbene Sturmmaske, die keine Atem- oder Gucklöcher besitzt. Im gleichen Look präsentierte er nur Tage zuvor in Atlanta sein neues Album.

Einem Fan zufolge soll sich der Rapper keine 30 Sekunden unter den Atlanta-Fans aufgehalten haben, ehe er den Block schon wieder verließ. Den Atlanta-Spielern brachte West auch kein Glück. Das Spiel gegen Columbus ging mit 0:1 verloren.

