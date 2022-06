Köln (SID) - Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist frühzeitig in die Sommerferien entlassen worden. Der Stürmerstar von Manchester United wurde von Portugals Nationaltrainer Fernando Santos aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mehr in den 23er-Kader für das abschließende Spiel gegen die Schweiz in Genf am Sonntag berufen. Ebenso verfuhr Santos mit Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund und Mittelfeld-Routinier Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers).

Im Hinspiel am vergangenen Sonntag (4:0) hatte der 37-jährige Ronaldo gegen die Schweiz einen Doppelpack geschnürt, es waren seine Treffer Nummer 116 und 117 für die Selecao.