München/Barcelona - Es mutet zunächst fraglich an, wieso der FC Barcelona und Manchester City sich zu einem Freundschaftsspiel mitten in der Saison zwischen zwei Ligaspieltagen treffen.

Jedoch ist der Grund ein ganz wichtiger: Zu Gunsten der Stiftung des ehemaligen Barcelona-Co-Trainers Juan Carlos Unzue, der an der Nervenkrankheit ALS erkrankt ist, wurden alle Einnahmen dieses Spiels an jene Stiftung, die die Forschung an der bisher unheilbaren Krankheit ALS vorantreibt, gespendet.

91.062 Zuschauer sehen sechs Tore - Barca-Reservisten treffen

Der Gastauftritt des ehemaligen Barcelona-Trainers Pep Guardiola mit seinem Manchester City lockte 91.062 Zuschauer ins Stadion, sämtliche Einnahmen kamen der Unzue-Stiftung zu Gute.

Spielerisch wurde dem nahezu ausverkauften Camp Nou Einiges geboten. Die Führung durch Citys Julian Alvarez drehten Pierre-Emerick Aubameyang und Frenkie de Jong die Partie. Ausgerechnet zwei Spieler, die in den Planungen des FC Barcelona eigentlich keine Rolle mehr spielen sollen.

Jugendspieler Cole Palmer glich erneut aus, zwölf Minuten vor regulärem Ende der Partie traf mit Memphis Depay der nächste "Unerwünschte" für die Blaugrana zum 3:2.

Im Vordergrund steht heute nicht Barça, nicht ManCity, nicht Xavi, nicht Pep, nicht das 3:3 – sondern: Juan Carlos Unzué und viele andere Menschen, die an der aktuell unheilbaren Nervenkrankheit ALS leiden.



Wir wünschen diesen Menschen alles Gute und ganz viel Kraft! 💚🙏 pic.twitter.com/o7gPiSVL7C — Barçawelt (@Barcawelt) August 24, 2022

Eine Schrecksekunde gab es kurz vor Beginn der Nachspielzeit: Luke Mbete rasselte mit Andreas Christensen zusammen und musste lange behandelt werden. Während Christensen mit dem Schrecken davon kam, wurde Mbete mit einem Medical Cart vom Platz gefahren.

Die lange Nachspielzeit nutzte City für den Ausgleich: Nach einem Foul an Erling Haaland markierte Riyad Mahrez per Elfmeter in der neunten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 3:3.

Aus deutscher Sicht zeigte Stefan Ortega, der durchspielte, einige tolle Paraden. Ilkay Gündogan wurde in der 65. Minute eingewechselt, Marc-Andre ter Stegen kam nicht zum Einsatz.

