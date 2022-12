Paris (SID) - Einen Tag nach dem verlorenen WM-Finale hat Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema, der das Turnier in Katar verletzt verpasst hatte, seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft erklärt. "Ich habe all die Anstrengungen auf mich genommen und Fehler begangen, die nötig waren, um dort zu sein, wo ich heute bin", schrieb der Stürmerstar an seinem 35. Geburtstag bei Instagram: "Darauf bin ich stolz. Ich habe meine Geschichte geschrieben, und unsere endet nun." Dazu postete Benzema ein Foto von sich im Nationaltrikot.

Frankreich hatte am Sonntag das umkämpfte Endspiel gegen Argentinien im Elfmeterschießen 2:4 verloren und damit die Wiederholung seines Triumphs von 2018 nur knapp verpasst.

Der Torjäger von Real Madrid bestritt seit 2007 für die Equipe Tricolore 97 Länderspiele (37 Tore). Zwischen 2015 und 2021 war er wegen vermuteter Beteiligung an einer versuchten Erpressung nicht für die Nationalmannschaft berücksichtigt worden.