München/Paris - Weihnachtshammer in Paris! Laut Berichten der "Bild" von "Sky" und mehreren franzözischen Medien ist Thomas Tuchel als Trainer von Paris St. Germain entlassen worden.

Sportdirektor Leonardo habe Tuchel noch in der Nacht über seinen Rauswurf informiert, heißt es.

PSG mit Problemen in der Liga

Zuletzt hatte PSG noch mit 4:0 gegen Racing Straßburg gewonnen, liegt in der Liga aber hinter den Erwartungen zurück. Mit 35 Punkten liegt die Star-Truppe nur auf Rang drei, einen Zähler hinter Olympique Lyon und OSC Lille.

Tuchel war vor der Saison 2018/19 zu PSG gekommen und sollte dem Klub zum Titel in der Champions League verhelfen. In der vergangenen Saison erreichte das Star-Ensemble das Finale der Königsklasse, scheiterte dort aber am FC Bayern.

Immer wieder wurde Tuchels Amtszeit in Paris aber von Streitigkeiten mit der Vereinsführung bezüglich der sportlichen Ausrichtung überschattet.

Bei "Sport1" hatte sich Tuchel am Mittwoch in einem Interview über die "extreme Erwartungshaltung im Klub und im Umfeld" bei PSG beschwert. "Da hat man schon das Gefühl, dass die Wertschätzung dafür – gerade in der Liga – nicht so da ist, wie sie es zum Beispiel bei Bayern München ist. Das fehlt ein bisschen", führte der Fußballlehrer aus.

