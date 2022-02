Madrid (SID) - Im Halbfinale der Außenseiter um den spanischen Fußball-Pokal hat das Überraschungsteam Betis Sevilla einen ersten Schritt in Richtung Endspiel gemacht. 17 Jahre nach dem zweiten und bislang letzten Pokalerfolg gewann der Tabellendritte der Meisterschaft das Erstliga-Hinspielduell beim Madrider Vorort-Klub Rayo Vallecano 2:1 (1:1). Damit halten die Andalusier vor dem Rückspiel am 3. März (Donnerstag) alle Trümpfe in der Hand.

Den zweiten Teilnehmer am Endspiel ermitteln in einem weiteren Erstliga-Vergleich Favoritenschreck Athletic Bilbao und der FC Valencia. Im Hinspiel am Donnerstag (21.00/DAZN) haben die Basken, die im Achtelfinale Cupverteidiger FC Barcelona und in der Runde danach auch Rekordmeister Real Madrid aus dem Wettbewerb geworfen hatten, zunächst Heimrecht. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 2. März (Mittwoch) in Valencia.