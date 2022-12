Köln (SID) - Rund 2000 Menschen haben sich am Montag in Rom an der Trauerfeier für Sinisa Mihajlovic beteiligt. An der Zeremonie in der Basilika Santa Maria degli Angeli nahmen Fußballer, Trainer und Manager teil, darunter die komplette Mannschaft von Mihajlovics letztem Klub FC Bologna. Der Sarg wurde unter anderen von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini, der lange mit Mihajlovic zusammengespielt hatte, und vom einstigen Lazio-Star Dejan Stankovic aus der Kirche getragen.

Anwesend waren auch Spieler von Roter Stern Belgrad und der serbischen Nationalmannschaft, sowie die Spitze des italienischen Fußballverbands und Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri.

Mihajlovic lebte mehrere Jahre lang in Rom, der Stadt, in die er in den 1990er-Jahren als Spieler von Lazio Rom gezogen war. Lazio-Tifosi zündeten zu Mihajlovics Ehren Rauchbomben in den Vereinsfarben himmelblau und weiß.

Im September war Mihajlovic als Trainer von Bologna entlassen worden. Der frühere Freistoßspezialist hatte im Juli 2019 in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er an Leukämie erkrankt war, seinen Beruf verfolgte er weiter. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 53 Jahren.