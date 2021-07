Köln (SID) - Sebastiaan Bornauw hat sich beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg als Unglücksrabe eingeführt. Beim 1:2 (1:0) im Testspiel gegen den französischen Erstligisten AS Monaco unterlief dem für 14,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichteten Innenverteidiger ein Eigentor zum 1:1 (65.).

Für den neuen Trainer Mark van Bommel und sein Team war es zum Abschluss des Trainingslagers in der Steiermark die vierte Test-Niederlage in Serie. Zum Saisonauftakt ist am 14. August Aufsteiger VfL Bochum in Wolfsburg zu Gast. Zuvor ist der VfL beim Regionalligisten Preußen Münster in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert (8. August).