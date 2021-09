International

Köln - Der brasilianische Fußball-Klub FC Sao Paulo hat sich von Star-Verteidiger Dani Alves getrennt. Der Profi hatte zuvor aus Protest wegen nicht gezahlter Löhne das Training geschwänzt. Das teilte der Klub am Freitag mit. "Sao Paulo ist größer als ein Mann", sagte Sportdirektor Carlos Belmonte. Medienberichte zufolge schuldet der Verein dem 38-Jährigen umgerechnet 1,8 Millionen Euro.

Im Sommer hatte Alves die brasilianische Nationalmannschaft als Kapitän zur olympischen Goldmedaille in Tokio geführt. In seiner Karriere gewann er drei Mal die Champions League mit dem FC Barcelona und lief zudem für den FC Sevilla, Juventus Turin und Paris Saint-Germain auf. 2019 unterschrieb er einen Dreijahresvertrag in Sao Paulo.

