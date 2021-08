Parte da cobertura do estádio Frei Epifânio caiu durante a partida entre Imperatriz e 4 de Julho, pela Série D do Brasileirão. A queda aconteceu após temporal com chuva de granizo e vento forte. Segundo informações do 4 de Julho, ninguém se feriu.



