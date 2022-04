München - Bei der brasilianischen Nationalmannschaft stehen schon bald Veränderungen ins Haus. Nach der WM 2022 macht Nationaltrainer Tite Schluss, der Verband CBF ist bereits auf der Suche nach einem Nachfolger.

Laut der spanischen Zeitung "Marca" soll es sich beim Wunschkandidaten um keinen geringeren als Pep Guardiola handeln. Dessen Vertrag bei Manchester City läuft im Sommer 2023 aus, Brasilien will dem Spanier nun offenbar ein attraktives Angebot unterbreiten.

Demnach wolle man den 51-Jährigen bis zur WM 2026 verpflichten – bei einem Jahresgehalt von rund zwölf Millionen Euro. Zum Vergleich: Bei City soll sein Salär aktuell bei rund 20 Millionen liegen.

Guardiola lässt Zukunft offen

In den vergangenen Monaten hatte Guardiola seine Zukunft stets offen gelassen. So erklärte er Anfang März: "Ich weiß nicht, was mein Ziel in ein paar Jahren sein wird."

Eine Vertragsverlängerung bei den Citizens ist durchaus möglich, ist die Mission Champions-League-Sieg bislang doch noch nicht geglückt. In der laufenden Saison stehen die Chancen auf den Halbfinal-Einzug nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen Atletico zumindest gut.

Dass Guardiola sich einen Job als Nationaltrainer gut vorstellen kann, hatte er bereits zu Saisonbeginn erklärt. "Der nächste Schritt wird eine Nationalmannschaft sein, wenn es die Möglichkeit gibt. Ich würde gerne bei der Euro trainieren, eine Copa America oder Weltmeisterschaft."

