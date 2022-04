München - "Ich möchte Pokale gewinnen. Ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte Dortmund trainieren."

Das sind große Ziele für jemanden, der erst seit Oktober 2021 überhaupt als Trainer tätig ist. Doch der ehemalige BVB-Star Nuri Sahin scheute im Gespräch mit "Tivibu Spor" nicht vor dieser offensiven Ansage. Seine erste Trainerstation bei Antalyaspor gibt Sahin aber auch allen Grund dazu.

Seit er im Oktober den Trainerposten übernahm, führte er den Klub aus dem Tabellenkeller der Süper Lig bis auf Rang neun. Für fünf Jahre hat er bei Antalyaspor unterschrieben und von Beginn an die Mannschaft hinter sich versammelt, in der er bis Oktober noch als Spieler aktiv war.

Nuri Sahin: Seit Anfang März ungeschlagen

Der Lohn: Zuletzt gab es fünf Siege in Folge. Die letzte Niederlage datiert vom 1. März, als das Sahin-Team Tabellenführer Trabzonspor im Pokal-Viertelfinale unterlag.

Der 33-Jährige hat dem Klub eine offensivere Spielidee verpasst und dürfte sich durch die Erfolge der vergangenen Wochen bestätigt fühlen. "Mit dem Amtsantritt von Nuri Sahin haben wir begonnen, sehr attraktiven Fußball zu spielen", schwärmte Antalyaspors Präsident Aziz Cetin unlängst. "Ich hoffe, die türkische Presse sieht die Veränderung. Wir sind dabei, dem türkischen Fußball einen neuen Trainer zu schenken", ergänzte er.

In einer schwierigen Lage übernahm Sahin Antalyaspor und führte das Team zurück ins ruhige Fahrwasser. Die Bilanz des Klubs seit seiner Amtsübernahme ist klar besser als die der Top-Klubs Galatasaray und Besiktas. Dabei profitiert der frühere Mittelfeldspieler zweifelsohne auch von seiner Erfahrung als Spieler.

Sahin profitierte von Klopp und Tuchel

"Er hat schon als Spieler bei den großen Vereinen wie Borussia Dortmund, Real Madrid und FC Liverpool viel Input gesammelt, dazu auch vieles hinterfragt, egal ob es Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel war", erzählte Roman Weidenfeller bei "Sport1" über seinen ehemaligen Teamkollegen.

Sahins Traum vom BVB-Traineramt scheint also nicht völlig aus der Luft gegriffen - auch wenn er "sehr glücklich" bei Antalyaspor ist und bleiben wolle, wie er unlängst erklärte. Eines Tages aber könnte er in die Fußstapfen von Klopp und Tuchel treten, so wie er es bereits jetzt formuliert hat.

Markus Bosch

