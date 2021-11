München/Adelaide – Josh Cavallo blickt mit Bedenken Richtung WM 2022 in Katar. Laut "Guardian Tody in Focus Podcast" bereiten dem ersten offen homosexuellen Fußball-Profis vor allem die dortigen Gesetze gegen Schwule, Lesben und andere Minderheiten Sorgen.

Als Cavallo im Podcast gefragt wurde, ob die Vergabe der Weltmeisterschaft an ein Land mit strikten Anti-Homosexualitäts-Gesetzen wie Katar nicht ein schlechtes Zeichen an homosexuelle Fußballer und Fans senden würde, antwortete er, dass er wohl Bedenken um seine Sicherheit hätte, sollte er in die Nationalmannschaft berufen werden, um dort aufzulaufen.

"Ich habe davon gelesen, dass sie Schwule in Katar zum Tode verurteilen. Das ist etwas, wovor ich Angst habe und weshalb ich nicht gerne nach Katar gehen würde", erklärte er.

Sicherheit wichtiger als WM-Teilnahme

Er merkte an, dass die Teilnahme an einer WM für einen Profi eines der größten Ereignisse sei, jedoch müsse er seine Teilnahme überdenken, wenn das Turnier in einem Land stattfindet, das homosexuelle Handlungen unter Strafe stellt.

Am Ende sei ihm sein Leben wichtiger.

Homosexuelle Handlungen sind in Katar gesetzlich verboten. Die Sanktionen reichen von Gefängnisstrafen, über körperliche Strafen - wie zum Beispiel Peitschenhiebe - bis hin zur Todesstrafe.

Ein Vorbild für andere

Cavallo, der für den Erstligisten Adelaide United in der australischen A-League spielt, hatte Ende letzten Monats für Aufsehen gesorgt, als er sich über die Social-Media-Kanäle seines Vereins als homosexuell geoutet hatte.

Daraufhin erhielt er eine Welle von Zuspruch und Unterstützung. Unter anderem auch von Stars wie Zlatan Ibrahimovic oder Antoine Griezmann, die ihn als Vorbild für andere bezeichneten.

Konstantin Mokrus

