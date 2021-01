São Paulo (SID) - Mehr als vier Jahre nach dem tragischen Flugzeugabsturz, bei dem fast die gesamte Mannschaft den Tod fand, hat der brasilianische Fußballklub Chapecoense die Rückkehr in die erste Liga geschafft. Eine Saison hatte das Team in der Zweitklassigkeit im Land des Rekord-Weltmeisters verbringen müssen, im November 2019 war Chape abgestiegen.

"Gewinnen ist schön, das Santa-Catarina-Derby zu gewinnen, ist noch besser. Das Santa-Catarina-Derby zu gewinnen und noch dazu aufzusteigen, das ist sensationell", twitterte der Klub nach dem 2:1 über Figueirense.

In der Nacht zum 29. November 2016 war der Charterflieger, der das Team zum Final-Hinspiel in der Copa Sudamericana gegen Atletico Nacional in Kolumbiens Metropole Medellin bringen sollte, kurz vor der Landung mit leer geflogenen Treibstofftanks an einem Berghang zerschellt. Für 71 der 77 Insassen, darunter 19 Spieler, 14 Mitglieder des Trainerstabes und neun Personen aus der Klubführung, war es ein Flug in den Tod.

Der Klub aus dem nur 166.000 Einwohner zählenden Chapeco war zwischen 2009 und 2013 aus der vierten in die erste Liga durchmarschiert.