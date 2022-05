Köln (SID) - Fünf Tage nach der Niederlage im englischen FA-Cup-Finale hat Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea Platz drei in der Premier League gesichert. In einem Nachholspiel gegen Leicester City erreichten die Blues mit dem deutschen Teammanager ein 1:1 (1:1) und sind vom Vierten Tottenham Hotspur nur noch theoretisch einzuholen. Für die Champions League hatte sich Chelsea, das am vergangenen Samstag im Elfmeterschießen gegen den FC Liverpool mit Jürgen Klopp verloren hatte, bereits zuvor qualifiziert.

Den Klassenerhalt sicherte sich der FC Everton. Nach 0:2-Rückstand bezwang der Lokalrivale des FC Liverpool doch noch Crystal Palace mit 3:2 (0:2) und setzte sich vor dem letzten Spieltag vier Punkte vom ersten Abstiegsplatz ab. Dominic Calvert-Lewin (85.) erzielte kurz vor Schluss das Siegtor.

Der FC Burnley verließ dank des 1:1 (1:0) bei Aston Villa die Abstiegsränge. Wer den FC Watford und Norwich City in die 2. Liga begleitet, entscheiden sich zwischen Burnley und dem punktgleichen Drittletzten Leeds United.