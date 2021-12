Odense/München - Gute Nachrichten von Christian Eriksen.

Der Däne hat erstmals nach seinem Herzstillstand bei der EM im Sommer wieder auf dem Platz trainiert.

Der 29-Jährige arbeitet bei seinem Jugendklub Odense BK an einem möglichen Comeback, wie Sportdirektor Michael Hemmingsen der Zeitung "BT" bestätigte.

Odense BL "sehr glücklich" über Eriksens Rückkehr

"Wir sind sehr glücklich darüber, dass Christian Eriksen dieser Tage auf unseren Plätzen an seiner Form arbeitet", wird Hemmingsen zitiert: "Wir standen mit Christian in Kontakt, seit er OB verlassen hat und deshalb freuen wir uns darüber, dass er uns gefragt hat, in Adalen trainieren zu können."

Im Bericht heißt es, dass Eriksen vor allem an seiner Fitness arbeite, aber auch mit dem Ball trainiere, etwa Torschussübungen mache. Demnach lebt Eriksen bereits seit geraumer Zeit mit seiner Familie in Odense nahe dem Vereinsgelände.

Eriksen darf nicht mehr für Inter Mailand auflaufen

Im November hatte die "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass Eriksen seine Karriere fortsetzen wolle, eine Bestätigung dafür steht aber bis heute aus.

Bei seinem Klub Inter Mailand, an den er bis 2024 gebunden ist, kann er nicht bleiben. Denn in Italien dürfen Spieler mit einem implentierten Defibrillator den Statuten zufolge nicht auflaufen - Eriksen ist auf das Gerät jedoch angewiesen.

