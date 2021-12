München - Inter Mailand hat den Vertrag mit Christian Eriksen aufgelöst. Das gab der amtierende italienische Meister bekannt. Der Däne hatte bei der Europameisterschaft im Sommer einen Herzstillstand erlitten, konnte aber noch auf dem Spielfeld wiederbelebt werden.

In der Folge wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt.

Spielern mit Defibrillator ist es in Italien allerdings nicht erlaubt, Profisport zu betreiben. Somit war schon kurz nach der EM klar, dass der 29-Jährige seinen bis 2024 laufenden Vertrag nicht wird erfüllen können.

Rückkehr nach Amsterdam?

"Das Band wird niemals zerreißen", so die Mailänder in einem Statement. Der Verein wünsche Eriksen in der Zukunft alles Gute.

Für Inter Mailand erzielte Eriksen in 60 Spielen acht Tore und gab drei Vorlagen. Seine fußballerisch beste Zeit erlebte er von 2013 bis 2020 bei Tottenham Hotspur, die Londoner hatten ihn von Ajax Amsterdam in die Premier League geholt.

Genau dorthin könnte Eriksen nun ziehen. Gerüchte über eine Rückkehr zum niederländischen Rekordmeister gibt es schon länger. Zuletzt hielt sich Eriksen bei seinem Jugendklub Odense BK fit.

