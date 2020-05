Los Angeles (SID) - Die Corona-Pandemie zwingt den Fußball-Kontinentalverband CONCACAF zur Änderung des Qualifikationsformats für die WM 2022 in Katar. "Ich denke, angesichts dessen, was bereits passiert ist und was wahrscheinlich noch passieren wird, werden wir es ändern müssen", sagte Präsident Victor Montagliani dem kanadischen Portal onesoccer.com.

Üblicherweise spielen die besten Nationalmannschaften aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik nach einer Vorrunde in einer Sechsergruppe ihre WM-Starter aus. "Wir werden das diesmal größer machen müssen", sagte Montagliani.

Der CONCACAF stehen in Katar drei feste Plätze zu, eine vierte Mannschaft kann sich in interkontinentalen Play-offs qualifizieren.