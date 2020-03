Trabzon - Während rund um den Globus die Sport-Events und -Ligen immer mehr dem Coronavirus zum Opfer fallen, trägt die türkische Süper Lig ihre Partien weiterhin als Geisterspiele aus.

Ein Fakt, den der frühere Chelsea-Star John Obi Mikel in den sozialen Medien scharf kritisierte.

"Ich möchte nicht Fußball spielen"

"Es gibt mehr im Leben als Fußball. Ich fühle mich in dieser Situation nicht wohl und möchte nicht Fußball spielen. Jeder sollte mit seiner Familie zu Hause sein in dieser kritischen Zeit. Die Saison sollte unterbrochen werden, wenn die Welt solch turbulente Zeiten durchlebt", schrieb der Nigerianer am Freitag auf Instagram.

Obi Mikels Klub Trabzonspor reagierte - und trennte sich mit sofortiger Wirkung vom früheren Chelsea-Profi. Erst vor Beginn der Saison war Obi Mikel in die Türkei gewechselt, bestritt dort 27 Spiele.

Trotz der UEFA-Entscheidung, die EM ins kommende Jahr zu verschieben, kündigte der türkische Verband an, dass die Spiele der Süper Lig weiterhin durchgeführt werden.

