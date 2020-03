München - Atalanta Bergamo ist die Überraschungsmannschaft der diesjährigen Champions-League-Saison. Bei seiner ersten Teilnahme hat der Serie-A-Klub beste Aussichten, das Viertelfinale der Königsklasse zu erreichen. Bergamo tritt mit einem 4:1 aus dem Hinspiel im Gepäck am Abend beim FC Valencia an.

Allerdings müssen die Fans auf einen Besuch im Estadio Mestalla verzichten, die Partie wird zum Geisterspiel. Für die heißblütigen Atalanta-Fans ein schwerer Schlag. Doch die Tifosi machen aus ihrer Not eine Tugend. Sie wollen das Geld ihrer erstatteten Tickets an ein Krankenhaus in Bergamo spenden.

40.000 Euro für die Helden von Bergamo

"Dieser Abend hätte der schönste unserer Geschichte werden sollen. Aber die schwierige Situation in unserer Stadt stellt alles andere in den Hintergrund", hieß es in einer Mitteilung der Ultra-Gruppierung Curva Nord.

"In unserer Stadt, in unserer Provinz arbeiten Helden mit vollem Einsatz und unzureichenden Mitteln für die Gesundheit von uns allen. Deswegen werden die Summe der rückerstatteten Eintrittskarten in Höhe von 40.000 Euro in den nächsten Tagen an das Bergamo Hospital spenden", schrieben die Tifosi.

Die Provinz Bergamo ist eine von zwölf Provinzen im der Lombardei, die besonders stark vom Coronavirus betroffen ist. Ganz Italien wurde am Dienstag von der italienischen Regierung zum Sperrgebiet erklärt.

