München - Der Fußball ist durch den Coronavirus in der Krise. Die nationalen Ligen sind in der Zwangspause, auch in der Champions- oder Europa League ruht der Ball, die Europameisterschaft ist auf 2021 verschoben. Doch wie sehen die Pläne in Europas Topligen aus? ran.de gibt einen Überblick.

Deutschland: Bundesliga und Zweite Liga

Die Bundesliga, zweite Liga und die dritte Liga haben den Spielbetrieb bis mindestens zum 30. April unterbrochen. Die aktuelle Saison soll aber trotzdem bis zum 30. Juni abgeschlossen werden. Der 9. Mai ist ein erster anvisierter Termin für den ersten Spieltag nach der Corona-Pause. Natürlich sollen die Partien als Geisterspiele ausgetragen werden. Doch Voraussetzung dafür ist, dass die Bundesländer einen Spielbetrieb überhaupt wieder erlauben.

Italien: Serie A

In Europa ist Italien durch den Coronavirus mit am schwersten getroffen. Ob und wann in der Serie A wieder gespielt wird, ist aktuell noch völlig offen. Zuletzt hatte die Regierung eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 3. Mai beschlossen. Berichten zufolge, könnten die Fußball-Mannschaften Anfang Mai wieder das Training aufnehmen. Der italienische Verband prüft aktuell Möglichkeiten, die aktuelle Saison sogar bis zum September oder Oktober spielen zu lassen.

England: Premier League

Auch in England ist aktuell nicht an Fußball zu denken. Offiziell pausieren die englischen Fußball-Ligen wegen der Coronavirus-Pandemie bis Ende April. Das der Spiel- oder Trainingsbetrieb im Mai wieder beginnt, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Zahlen der Neuinfektionen abnehmen, steigen in England fast ungebremst an. Ein diskutierter Plan ist, die verbliebenen neun Spieltage der Premier League ab dem 1. Juni ohne Zuschauer und im Expressverfahren zu spielen.

Spanien: La Liga

Auch die spanische Liga ist aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden. Neben Italien ist Spanien in Europa von der Pandemie am härtesten getroffen worden. La-Liga-Präsident Javier Tebas glaubt an eine Pause bis Ende Mai oder sogar bis Juni. An eine Wiederaufnahme des Trainingsbeginns, wie in der deutschen Bundesliga, ist aktuell noch nicht zu denken.

Frankreich: Ligue 1

In Frankreich ist man mit der Planung der aktuellen Saison schon etwas weiter. Die Verantwortlichen der Ligue 1 und Ligue 2 haben sich darauf verständigt, dass der Spielbetrieb ab dem 17. Juni wieder aufgenommen werden soll. Innerhalb von vier Wochen sollen dann alle Spiele abgewickelt werden - also müsste jedes Team alle drei Tage auf dem Platz stehen. Unklar ist noch, ob die Spiele mit oder ohne Zuschauer stattfinden werden.

