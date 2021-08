Turin - Seit 2018 steht Cristiano Ronaldo in Diensten von Juventus Turin. Nun ranken sich um den Superstar und fünfmaligen Champions-League-Sieger heftige Wechselgerüchte.

Sein Vertrag beim Serie-A-Klub läuft noch bis 2022. Will Juve eine Ablösesumme kassieren, müsste der 36-Jährige noch in diesem Jahr verkauft werden. Ronaldo selbst soll ebenfalls Interesse an einem Abgang haben.

Hier findet ihr alle News und Updates zum möglichen CR7-Abgang.

+++ Update 26. August, 11.58 Uhr: Juve-Abgang? Ronaldo-Manager in Turin eingetroffen +++

Schon seit Wochen gibt es Spekulationen über einen Juve-Abgang von Cristiano Ronaldo, nun kommt Bewegung in die Sache. Laut "Gazzetta dello Sport" ist Manager Jorge Mendes am Mittwoch in Turin angekommen und hat sich nach der Landung in Richtung Ronaldos Anwesen aufgemacht. Laut der Zeitung "ein echter Wendepunkt".

Dass Manchester City an dem Portugiesen interessiert sein soll, gilt als sicher. Inzwischen soll aber auch Paris Saint-Germain in den Poker eingestiegen sein, um den Traum einer Vereinigung von Lionel Messi und Ronaldo zu realisieren.

Laut dem italienischen Medium ist Manager Mendes daran interessiert, seinem Klienten einen neuen Zweijahresvertrag zu verschaffen.

Bei beiden Klubs hängen die Verhandlungen jedoch auch von anderen Spielern ab. Bei PSG geht es vornehmlich um die Frage, ob Kylian Mbappe noch zu Real Madrid wechselt. Bei City ist die Wahrscheinlichkeit für einen CR7-Transfer inzwischen gestiegen, seit Harry Kane angekündigt hat, in diesem Sommer bei Tottenham zu bleiben.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.