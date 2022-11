München/Birmingham - Wer hätte das gedacht!?

Nach monatelangen Querelen um Cristiano Ronaldo bei Manchester United durfte der portugiesische Superstar die "Red Devils" im Spiel bei Aston Villa als Kapitän auf den Rasen führen.

Der etatmäßige Kapitän Harry Maguire saß im Villa Park zu Beginn nur auf der Ersatzbank.

Erik ten Hag: Cristiano Ronaldo wichtiger Teil des Teams

Trainer Erik ten Hag begründete seine Entscheidung vor dem Spiel damit, dass "CR7" ein "wichtiger Teil der Mannschaft" sei. "Wenn man Kapitän und Anführer ist, muss man ein Beispiel abgeben und das erwarte ich von ihm", sagte der Niederländer.

Dabei ist es gerade einmal zweieinhalb Wochen her, dass ten Hag den Europameister von 2016 suspendiert hatte. Ronaldo hatte beim 2:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur am 19. Oktober zunächst seine späte Einwechslung verweigert und war anschließend auch noch aus dem Old Trafford geflüchtet.

Zehn Tage später aber stand er beim 1:0-Erfolg über West Ham United wieder in der Startelf.

Historische Pleite für Manchester United

Glück gebracht hat Kapitän CR7 United übrigens nicht, die "Red Devils" verloren beim abstiegsbedrohten Gegner 1:3. Es ist der erste Villa-Heimsieg in der Liga gegen United seit 1995! Manchester ließ damit wichtige Punkte liegen und ist mit 23 Zählern Fünfter.

