München - Wie die englische Tageszeitung "Daily Mail" berichtet, ist eine Sammelkarte Cristiano Ronaldos aus der Saison 2002/03 für 60.000 Pfund (umgerechnet etwa 70.000 Euro) versteigert worden. Es handelt sich dabei um die erste Sammelkarte des inzwischen legendären Stürmers.

Die knapp 20 Jahre alte, makellose Karte soll bei den Sammlern des "Goldin"-Auktionshauses in New Jersey am vergangenen Sonntag für Begeisterung gesorgt haben. Jamie Salt, der Direktor des Auktionshauses, sagte: "Diese Karte zeigt einen der größten Spieler aller Zeiten auf seiner frühesten offiziell lizenzierten Sammelkarte. Sie wird in der Branche auch als echte Rookie-Karte bezeichnet. Sie war Teil eines Sets, das ausschließlich für den italienischen und portugiesischen Markt hergestellt wurde."

Laut dem Bericht sollen nur noch 200 Exemplare dieser Karte existieren. Nur 20 davon befinden sich in einem neuwertigen Zustand.

