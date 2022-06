Altach - Mit der Trainer-Sensation des Monats waren sogar die Server überfordert.

Miroslav Klose, der deutsche Fußball-Weltmeister, neuer Chefcoach beim kleinen SCR Altach? Da stürmten so viele Fans und Medienvertreter die Homepage des Klubs aus Vorarlberg, dass die Seite kurzzeitig zusammenbrach. Das 47-Sekunden-Video, in dem der SCR voller Überschwang "eine Legende des Fußballs" begrüßt, war erst später abspielbar.

Aber ja, die Nachricht stimmt: Miroslav Klose bekommt erstmals eine Chance als Cheftrainer einer Profimannschaft. Der 44-Jährige wird laut Klub-Mitteilung am Sonntag seinen Vertrag unterschreiben und am Montag offiziell vorgestellt - wohl im beschaulichen Presseraum der nur 8500 Zuschauer fassenden Cashpoint-Arena, im Volksmund auch "Schnabelholz-Stadion". Altach hat knapp 7000 Einwohner.

"Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier", sagte Klose. "Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin."

Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen seien "so offen" gewesen, "dass mir klar war, das will ich machen. Jetzt kann ich es kaum noch erwarten, das Team, die Menschen im Klub und natürlich die Fans kennenzulernen."

Klose folgt auf Magnin

Klose hatte sich erste Trainer-Sporen als U17-Trainer bei Bayern München verdient. Danach wurde er Co-Trainer der Profi-Mannschaft, zwischenzeitlich assistierte er auch bei der deutschen Nationalmannschaft.

Häufig gab es Gerüchte über ein großes Engagement - doch Klose nimmt den Umweg über die österreichische Liga. Er folgt beim Tabellenneunten der vergangenen Saison auf den früheren Bundesligaprofi Ludovic Magnin.

𝐌𝐢𝐫𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯 𝐊𝐥𝐨𝐬𝐞 🤝🏻 𝐒𝐂𝐑 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐜𝐡



Ein großer Name im Weltfußball und ab sofort unser neuer Cheftrainer: Herzlich Willkommen Miroslav Klose!



➡️ https://t.co/nKm6GRBLwK pic.twitter.com/MoMta13JhW — SCR Altach (@SCRAltach) June 17, 2022

Altach "idealer Startpunkt" für Klose

Altach, ohne Meistertitel oder Pokalsieg, ist sich im Klaren, welche Aufmerksamkeit dies vor allem in Deutschland nach sich ziehen wird. "Miro Klose ist ein sehr großer Name im Fußball. Uns geht es aber nicht um den Namen, sondern um die Persönlichkeit, seine Fähigkeiten als Trainer - und, was uns beim SCR Altach sehr wichtig ist: um den Menschen", sagte der stolze Geschäftsführer Christoph Längle.

Klose passe als "bodenständiger, harter Arbeiter" perfekt zu den Werten des 1929 gegründeten Vereins, wie auch der Sportliche Leiter Werner Grabherr verdeutlichte: "Er ist bereit, mit anzupacken und die Professionalisierung weiter voranzutreiben."

Klose sei "ein Trainer mit einer klaren Handschrift", der bereits sehr viel Erfahrung in der Ausbildung und Entwicklung von Spielern habe sammeln können.

Der SCR sei der ideale Startpunkt: "Wir werden Miroslav das Umfeld bieten, welches er für seinen ersten Cheftrainerposten im Profifußball benötigt."

