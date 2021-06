Köln (SID) - Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz hat in Frankreich mit Paris St. Germain die Regentschaft von Olympique Lyon beendet. Mit einem 3:0 (1:0) am letzten Spieltag gegen Dijon holte PSG erstmals die Meisterschaft, Däbritz erzielte per Elfmeter das 1:0 (8.). Rekordchampion Lyon, Klub von Dzsenifer Marozsan, hatte zuletzt 14-mal in Serie den Titel geholt.

PSG beendet die Saison ungeschlagen, der Klub holte 62 von 66 möglichen Punkten. Lyon liegt in der Abschlusstabelle einen Zähler zurück.