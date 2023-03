Köln (SID) - Hiobsbotschaft für Olympiasieger Kanada vier Monate vor der Fußball-WM in Australien und Neuseeland: Topstürmerin Janine Beckie fällt mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie mindestens ein halbes Jahr aus. Beckies Verein Portland Thorns, Meister in der US-Liga NWSL, verkündete die Nachricht am Freitag. "Untröstlich ist eine Untertreibung", schrieb Beckie wenig später bei Twitter.

Die 28-Jährige hatte die Verletzung in der ersten Halbzeit eines Testspiels der Thorns gegen die U23-Auswahl der USA erlitten. "Ich habe so hart für eine der größten Spielzeiten meines Lebens gearbeitet", twitterte Beckie. Ihre Ziele seien die erfolgreiche Titelverteidigung mit Portland und natürlich die WM mit dem kanadischen Team gewesen: "Dass ich stattdessen jetzt eine lange Zeit ausfalle, ist eine bittere Pille."

Die Stürmerin erzielte in bisher 101 Länderspielen für Kanada 36 Tore. Bei der WM spielen die Kanadierinnen in einer Gruppe mit Irland, Nigeria und Co-Gastgeber Australien. Ihr erstes Spiel bestreiten sie am 21. Juli in Melbourne gegen Nigeria.