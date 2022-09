Köln (SID) - Frankreichs Fußball-Meister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 wieder die Tabellenführung übernommen. Das Starensemble um Weltmeister Kylian Mbappe, Neymar und Lionel Messi siegte am Samstagabend bei Pokalsieger FC Nantes mühelos mit 3:0 (1:0). Mit dem fünften Saisonsieg und 16 Zählern zog PSG aufgrund der besseren Tordifferenz an Olympique Marseille vorbei.

Mbappe (17./55.) jeweils nach Messi-Vorlage und Abwehrspieler Nuno Mendes (68.) erzielten die Treffer für Paris, das sich in der Sommer-Transferperiode von den Deutschen Julian Draxler (Leihe/Benfica Lissabon) und Thilo Kehrer (West Ham United) getrennt hatte. Fabio sah bei den Gastgebern wegen groben Foulspiels bereits früh die Rote Karte (24.).